Npaj Rau Kev Hloov Uas Yuav Los Rau Medicaid – Cuv Npe Thov Tam Sim No
Los Ntawm Lub Tuam Tsev Haujlwm Ntsig Txog Kev Pabcuam Pejxeem (the Minnesota Department of Human Services)
Muaj kev hloov tshiab tabtom yuav los rau kev duav roos pov hwm kev kho mob Medicaid.
Kev txiav nyiaj los ntawm tsoomhwv tebchaws yuav ua rau nws nyuaj dua los thov Medicaid – uas muaj lub npe hu ua Medical Assistance nyob rau hauv lub xeev Minnesota.
Txhua tus neeg uas tsim nyog tau txais tabsis tseem tsis tau cuv npe thov, tseem muaj sijhawm los txais tau kev pab yog tias cuv npe thov tam sim no.
Pib thaum Lub Ib Hlis Ntuj Xyoo 2027, yuav nyuaj dua los txais Medicaid kev pab them nqi kho mob ua ntej koj thov.
Tsis txhob tos txog lub sijhawm uas koj lossis koj tsev neeg muaj mob thiab xav tau kev pab xwm ceev. Tham nrog ib tug kws lis haujlwm muab kev pab (navigator) uas hais koj hom lus. Nrhiav paub seb koj puas muaj kev tsim nyog tau txais Medicaid.
Tam sim no tseem tsis tau muaj dabtsi hloov, tiamsis nws tseem ceeb heev los kawm paub txog tej ntawv uas hais tseeb thiab muab kev npaj rau cov kev hloov uas yuav los.
Tom qab koj cuv npe nrog Medicaid lawm, Minnesota Lub Tuam Tsev Haujlwm Ntsig Txog Kev Pabcuam Pejxeem (Minnesota Department of Human Services) yuav qhia koj txog tej kev hloov tshiab. Mus xyuas tsoomhwv lub website los kawm paub txog cov ntaub ntawv piav txog cov kev hloov uas hais tseeb. Peb nyob ntawm no los pab koj.
Cov nov yog yam uas koj yuav tsum paub txog ntawm cov kev hloov tshiab:
Qee Tus Neeg Tsis Teb Tsaws Chaws Yuav Poob Kev Tsim Nyog Tau Txais Medicaid
Pib thaum lub Kaum Hli Ntuj Xyoo 2026, tsoomhwv tebchaws yuav tsis pub qee tus neeg txais Medicaid mus ntxiv lawm, uas yog cov neeg laus uas yog hom neeg tsiv teb tsaws chaw. Qhov no suav nrog cov hom neeg thoj nam tawg rog, cov hom neeg uas tau txais kev tiv thaiv (asylum), cov hom neeg tau txais kev tso cai nyob ib ntus hauv tebchaw Asmeskas vim yog xav tau kev pab sai (humanitarian parole), thiab qee lwm tus neeg tsiv tebchaws.
Medicaid tseem yuav muaj pab rau qee tus neeg uas muaj daim ntawv tso cai nyob (lawful permanent residents), cov neeg tuaj los ntawm tebchaws Cuba thiab Haiti, thiab cov neeg tuaj los ntawm COFA (Compact of Free Association).
Thaum cov kev hloov no pib siv mus, ib txhia tsev neeg tej zaum yuav raug them cov nqi kho mob ntau tshaj qub. Ib tug kws lis haujlwm muab kev pab (navigator) tej zaum yuav pab tau koj.
Lub Sijhawm Uas Tsoomhwv Pab Them Nqi Rov Qab Thaum Yus Cuv Npe Thov Yuav Hloov Ua Luv Dua
Pib Lub Ib Hlis Ntuj Xyoo 2027, nws yuav nyuaj dua los thov tau Medicaid tom qab koj muaj mob xwm ceev lossis mus tsev kho mob loj.
Txij thaum xyoo 1972 los, Medicaid tau them tus nqi kho mob rov qab txog li peb lub hlis ua ntej koj xa daim ntawv cuv npe thov mus. Yog tias koj mus hauv tsev kho mob loj los yog muaj mob hnyav, koj tseem tuaj yeem ua daim ntawv cuv npe thov xa mus thiab txais kev duav roos pov hwm kev kho mob.
Tabsis yuav los tsis ntev no, Medicaid tsuas yuav them rov qab ua ntej cuv npe thov xws li ib lub hlis rau cov neeg muaj hnub nyoog 21-64 xyoos uas tsis muaj menyuam nyob raws lossis tsis muaj kev xiam oob qhab, thiab ob lub hlis rau lwm tus, ua ntej cuv npe thov.
Qhov kev hloov no yuav cuam tshuam rau txhua tus uas xav tau kev duav roos pov hwm kev kho mob thiab cov neeg uas tsim nyog tau txais Medicaid tabsis tseem tsis tau cuv npe thov. Coob leej yuav raug nyob nrog cov nuj nqis kho mob uas lawd them tsis taus.
Kev Yuav Tsum Qhia Txog Mus Ua Haujlwm
Pib Lub Ib Hlis Ntuj Xyoo 2027, coob tus neeg laus nyob hauv xeev Minnesota yuav raug kev hloov tshiab los ntawm hauv paus haujlwm kev cai, uas yuav tsum tshaj tawm qhia txog tej kev ua haujlwm. Yog lawd xav txais tau Medicaid, lawd yuav tsum qhia tias lawd ua haujlwm li cas, mus kawm ntawv, lossis pab ua haujlwm pub dawb hauv zej zog li cas.
Qhov kev hloov no txhais tau tias, yog tibneeg tsis ua raws li cov cai no, lossis tsis muaj kev tsim nyog txais kev zam, lawd poob tau kev pab los ntawm Medicaid – txawm tias lawd tseem muaj kev tsim nyog tau txais.
Qhov kev hloov no yuav tsis cuam tshuam rau cov neeg ua yog:
- Cov menyuam yaus
- Cov niamtxiv uas muaj menyuam nyob raws,
- Cov uas cev xeeb tub,
- Cov uas muaj kev xiam oob qhab,
- Cov neeg laus uas muaj hnub nyoog 65 xyoos rov saud.
Coob leej uas muaj Medicaid twb ua haujlwm lawm, thiab coob tus tej zaum ua haujlwm tsis ruaj khov, ua tau sijhawm ib nrab xwb, los yog ua cov haujlwm raws caij nyoog. Cov neeg uas yuav tsum tau qhia txog lawd cov teev haujlwm yuav tsum qhia. Yog tias tsis qhia tej ntaub ntawv ntawd, lawd poob tau kev pab los ntawm Medicaid.
Yuav Tsum Rov Cuv Npe Thov Dua Tshiab Ntau Zaus Dua
Pib Lub Ib Hlis Ntuj Xooy 2027, cov neeg uas muaj hnub nyoog 21- 64 xyoos uas tsis muaj menyuam nyob raws lossis tsis muaj kev xiam oob qhab yuav tsum rov cuv npe thov Medicaid xws li txhua rau lub hlis, tsis yog ib xyoo ib zaug lawm. Npaj txais cov ntaub ntawv ceeb toom txog kev rov thov dua tshiab thiab teb mus sai li sai tau kom koj txhob poob koj txoj duav roos pov hwm kev kho mob. Yog tias koj tsis rov cuv npe raws sijhawm, koj yuav poob koj txoj duav roos pov hwm kev kho mob txawm tias koj tseem muaj kev tsim nyog tau txais.
Tom Ntej No Kuv Yuav Tsum Ua Dabtsi?
- Mus xyuas tsoomhwv tebchaws lub website los paub txog cov kev hloov tshiab.
- Tsis txhob tos. Cuv npe thov nrog Medicaid tam sim no yog koj muaj kev tsim nyog. Hu rau ib tug kws lis haujlwm muab kev pab (navigator)hnub no.
- Nco ntsoov xyuas koj cov ntaub ntawv tiv tauj seb puas tau hloov, kom txais tau cov ntaub ntawv tseem ceeb uas muaj sijhawm txwv.
- Rov cuv npe thov Medical Assistance raws sijhawm kom txhob poob koj txoj duav roos pov hwm kev kho mob. Tshawb xyuas seb thaum twg yog hnub uas koj yuav tsum rov cuv npe thov.
- Yog koj twb cuv npe thov lawm thiab tsis tau txog caij rov thov dua, ces tam sim no koj tsis tas yuav ua dabtsi ntxiv.
- Mus xyuas lub website Faces of Medicaid los piav qhia txog koj txoj kev pom ntawm Medicaid.