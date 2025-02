Koj Tuaj Yeem Muaj Kev Tsim Nyog Txais MinnesotaCare – Mus Nrhiav Paub Hnub No

Tsis txhob tos ntxiv lawm. Mus saib seb hnub no koj puas tsim nyog txais MinnesotaCare.

MinnesotaCare yog ib hom duav roos pov hwm kev kho mob uas pheej yig rau koj thiab koj tsev neeg. Yog koj muaj feem tsim nyog los thov, kev duav roos no qhib tas xyoo txhua lub sijhawm rau koj sau npe mus thov.

Peb muaj kev pab pub dawb los ntawm cov neeg Kws Pab Qhia Kev (Navigator). Cov neeg Kws Pab Qhia Kev no hais tau koj cov lus, nyob hauv koj lub zos, thiab pab tau koj nrhiav kev duav roos pov hwm kev kho mob. Lawv pab tau koj nrhiav seb koj puas muaj kev tsim nyog los txais MinnesotaCare, thiab pab koj xa koj daim ntawv thov mus. Tsis tas yuav them nqi rau lawv vim kev pabcuam no pub dawb rau koj.

Los txuas nrog ib tus neeg Kws Pab Qhia Kev (Navigator) uas tuaj yeem pab koj sau npe mus thov MinnesotaCare lossis pab koj nrhiav lwm txoj kev duav roos pov hwm kev kho mob. Txuas nrog ib tus Kws Pab Qhia Kev nyob ze ntawm koj hauv lub vev xaib no https://mnsure.org. Thov nias mus rau qhov “Assister Directory.”

Tej zaum koj muaj kev tsim nyog los txais tau MinnesotaCare yog tias koj nyob hauv lub xeev Minnesota, ua tau nyiaj raws li lawv cov cai txwv thiab tsis muaj lwm yam kev duav roos pov hwm kev kho mob uas them taus lossis yog koj muaj lwm yam xwm txheej. Tsuas koj nyob hauv lub xeev Minnesota hnub no mus, koj tuaj yeem mus nrhiav paub seb koj puas muaj kev tsim nyog.

MinnesotaCare muaj cov cai uas txwv nyiaj xyoo tau los xws li, ib tse neeg uas muaj plaub leej cov nyiaj xyoo yuav tsum ua tau tsawg tshaj $62,400. Ib tus neeg suav nws ib leeg xwb yuav tsum ua tau nyiaj xyoo tsawg tshaj $30,120. Cov cai uas txwv nyiaj xyoo suav raws li pes tsawg leej nyob nrog koj.

Muaj tej yim neeg uas txais MinnesotaCare tau them tus nqi hli (premium) thiab cov nqi tes (copayments) pheej yig. Xyoo no tus nqi them mus txhua hli (premium) tuaj ib tus neeg tsuas txog $28 txhua hli. Nyob ntawm koj cov nyiaj tau los, tej zaum koj yuav muaj kev tsim nyog los txais MinnesotaCare pub dawb.

Muaj duav roos los pov hwm kev kho mob yog ib yam tseem ceeb ntawm koj kev saib xyuas koj thiab koj tsev neeg kom noj qab nyob zoo vim tias nws pab them cov nqi mus ntsib kws kho mob thiab pab them cov tshuaj kho. Nws pab koj txais tau kev kho mob raws li koj thiab koj tsev neeg xav tau.

MinnesotaCare tau tsim los pab koj thiab koj tsev neeg txais kev duav roos pov hwm kev kho mob raws li kev xav tau. Kev roos no suav nrog:

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob

Kev kuaj mob txhua xyoo

Cov tshuaj kho

Kev kho mob thaum muaj xwm ceev

Kev saib xyuas kev puas siab puas ntsws

Kev kho kev quav yeeb quav tshuaj lossis quav dej quav cawv

Kev kho hniav

Kev kuaj qhov muag txiav iav.

Kev pab txhais lus

Thiab lwm yam kev pab ntxiv.

Yog koj muaj hnub nyoog tshaj 65 xyoo thiab thov tsis tau Medicare tej zaum koj muaj kev tsim nyog los thov tau MinnesotaCare.

Yog koj tsis muaj duav roos, nws tuaj yeem ua rau koj tsev neeg muaj nqi kim heev yog koj muaj mob lossis raug xwm txheej raug mob hnyav.

Kev noj qab hauv huv tseem ceeb heev rau koj thiab koj tsev neeg. Thaum koj muaj kev duav roos lawm thiab mus kuaj mob tsis tu ncua, ob qho nov tuaj yeem pab tau koj thiab koj tsev neeg muaj kev nob qab nyob zoo.

Mus nrhiav paub hnub no seb koj puas muaj kev tsim nyog los thov tau MinnesotaCare.

Yog xav paub ntxiv txog MinnesotaCare, thov mus xyuas lub vev xaib no http://mn.gov/dhs/minnesotacare.